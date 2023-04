Benedetta Vari “ha pianto a dirotto” durante la diretta di Amici: ecco perché (Di venerdì 7 aprile 2023) Benedetta Vari è stata un’alunna dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, ma una settimana prima del serale non ha superato lo sbarramento ed è stata eliminata. Al contrario degli altri esclusi, però, la ballerina non è tornata a casa sua ma è rimasta a vivere in casetta insieme ai suoi ex compagni di classe perché arruolata nel cast dei professionisti. Lei è stata l’unica a passare da allieva a professionista nel corso della stessa edizione. Questo perché – essendo una latinista – può ballare insieme a Mattia Zenzola i passi a due, cosa che altrimenti il ballerino non avrebbe potuto fare con altre professioniste a causa delle restrizioni dovute al Covid. Questa terza puntata del Serale si apre con Mattia che balla insieme a Benedetta un cha cha cha! Sarà suo il primo ... Leggi su biccy (Di venerdì 7 aprile 2023)è stata un’alunna dell’attuale edizione didi Maria De Filippi, ma una settimana prima del serale non ha superato lo sbarramento ed è stata eliminata. Al contrario degli altri esclusi, però, la ballerina non è tornata a casa sua ma è rimasta a vivere in casetta insieme ai suoi ex compagni di classearruolata nel cast dei professionisti. Lei è stata l’unica a passare da allieva a professionista nel corso della stessa edizione. Questo– essendo una latinista – può ballare insieme a Mattia Zenzola i passi a due, cosa che altrimenti il ballerino non avrebbe potuto fare con altre professioniste a causa delle restrizioni dovute al Covid. Questa terza puntata del Serale si apre con Mattia che balla insieme aun cha cha cha! Sarà suo il primo ...

