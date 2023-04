Behrami: «Inter, si complica. Onana poteva calcolare la traiettoria» (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inter si arrende all’1-1 contro la Salernitana: a Dazn ha parlato così Valon Behrami nel post-partita di quanto accaduto all’Arechi (vedi articolo). SEGNALI ? Valon Behrami, a Dazn, ha parlato di Salernitana-Inter: «André Onana aveva parecchio tempo per calcolare la traiettoria. poteva fare meglio. Si complica per l’Inter. Sta dando segnali che è una squadra in confusione. Sotto la Curva vanno solo in quattro: o vai o non vai. Non c’è unione. Da questi piccoli episodi si percepisci. In campionato ogni partita ora è un dentro o fuori. È complicata la situazione specie se non raggiungi un buon risultato in Champions. Per Inzaghi è difficile parlare di questa gara ma si ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) L’si arrende all’1-1 contro la Salernitana: a Dazn ha parlato così Valonnel post-partita di quanto accaduto all’Arechi (vedi articolo). SEGNALI ? Valon, a Dazn, ha parlato di Salernitana-: «Andréaveva parecchio tempo perlafare meglio. Siper l’. Sta dando segnali che è una squadra in confusione. Sotto la Curva vanno solo in quattro: o vai o non vai. Non c’è unione. Da questi piccoli episodi si percepisci. In campionato ogni partita ora è un dentro o fuori. Èta la situazione specie se non raggiungi un buon risultato in Champions. Per Inzaghi è difficile parlare di questa gara ma si ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Behrami: «Inter, si complica. Onana poteva calcolare la traiettoria» - - DonDie_Sospeso : Su @DAZN_IT i vari 'tutti bravi sul divano' hanno imputato alla scarsa precisione degli attaccanti dell'@Inter il p… - MaStep92__ : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, solo 3-4 giocatori sotto il settore ospiti all'Arechi. Behrami critica: 'O ci vai o non ci vai' - TuttoMercatoWeb : Inter, solo 3-4 giocatori sotto il settore ospiti all'Arechi. Behrami critica: 'O ci vai o non ci vai' - infoitsport : Salernitana-Inter, Behrami: “Asllani? Gara non semplice per lui. Ha veramente…” -