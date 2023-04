Beffa Inter | la Salernitana strappa il pari nel finale

(Di venerdì 7 aprile 2023) Finisce 1 - 1 la sfida tra. I nerazzurri in vantaggio in avvio al 6' con Gosens, si sono fatti raggiungere dall'ex Candreva, che al 90Onana e regala un punto preziosissimo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : CANDREVA AL 90' GELA L'INTER Nerazzurri avanti al 6' grazie a Gosens: sponda di Lukaku, mancino vincente dell'est… - fcin1908it : Serie A, l'Inter non svolta. Altra partita incredibile e altra beffa: Candreva con un cross sbagliato trova l'incro… - persemprecalcio : ??? Profondo rosso in casa #Inter: #Candreva beffa i nerazzurri al 90esimo e finisce 1-1 contro la #Salernitana. Ora… - juv3ntin0vero : RT @tuttosport: CANDREVA AL 90' GELA L'INTER Nerazzurri avanti al 6' grazie a Gosens: sponda di Lukaku, mancino vincente dell'esterno Nel… - _Zeroazero : L'#Inter si ferma anche a Salerno: il goal di #Candreva pareggia quello di #Gosens e regala un punto alla… -

, Asllani finalmente titolare. Arrivato sulla sponda nerazzurra del Naviglio lo scorso 30 giugno, il classe 2002 cresciuto nelle giovanili dell'Empoli ed esploso proprio con la maglia dei ...Finisce 1 - 1 la sfida tra Salernitana e. I nerazzurri in vantaggio in avvio al 6' con Gosens, si sono fatti raggiungere dall'ex Candreva, che al 90Onana e regala un punto preziosissimo nella corsa salvezza ai campani. La ...Le pagelle dell'. Onana 5 Attento nelle uscite e sulle conclusioni da fuori, ma quel tiro - cross di Candreva loclamorosamente Darmian 6 La presenza di Bradaric e Candreva dal suo ...

Serie A, Salernitana-Inter 1-1: Candreva beffa i nerazzurri al 90' - Sportmediaset Sport Mediaset

Non riesce ancora a sbloccarsi l'Inter di Simone Inzaghi, che non va oltre l'1-1 in casa della Salernitana nella 29a giornata di Serie A: al gol di Gosens in apertura risponde Candreva, che beffa la ...Dopo tre sconfitte consecutive, l’Inter impatta all’Arechi di Salerno con il cross beffardo dell’ex Antonio Candreva dopo il palo di Nicolò Barella e le traverse di Boulaye Dia e Romelu Lukaku a ...