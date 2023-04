Beautiful anticipazioni 7 Aprile 2023

(Di venerdì 7 aprile 2023) Brooke è tormentata dal senso di colpa per ciò che è accaduto la notte di Capodanno con Deacon e teme che Ridge, una volta saputo l’accaduto, la lasci. Steffy e Thomas vorrebbero che Ridge tornasse con la loro mamma, Taylor. – / 5 Grazie per L'articolo proviene da MediaTurkey.

Beautiful anticipazioni americane: Sheila rischia di morire per colpa sua Grantennis Toscana

Brooke ha i sensi di colpa per ciò che è accaduto la notte di Capodanno con Deacon e teme che Ridge, una volta saputo l'accaduto, la possa lasciare per sempre. Allo stesso tempo, Steffy e Thomas ...Le anticipazioni americane di Beautiful sono scoppiettanti: sta succedendo di tutto, finalmente Bill ha fatto confessare Sheila, andrà in carcere