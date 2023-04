Beatrice Valli, la gravidanza è agli sgoccioli: “Siamo ancora qui” (Di venerdì 7 aprile 2023) Beatrice Valli a breve diventerà mamma per la quarta volta ed è al momento alla 38esima settimana di gestazione e con un pancione ormai sempre più evidente. ancora una volta lei e Marco Fantini, conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Uomini e donne, avranno una bambina, la terza (lei ha anche un maschio avuto da una precedente relazione). La gravidanza vissuta dall’influencer è stata certamente più difficile rispetto alle precedenti, caratterizzata da numerosi problemi, dalle nausee che hanno molte donne alle vertigini che si sono verificate in tutti i nove mesi. I dottori l’hanno inoltre invitata a ridurre il più possibile gli sforzi per evitare di andare incontro a un parto pretermine. La 28enne si era convinta osservando il calendario lunare, punto di riferimento per molte che si trovano nella sua ... Leggi su diredonna (Di venerdì 7 aprile 2023)a breve diventerà mamma per la quarta volta ed è al momento alla 38esima settimana di gestazione e con un pancione ormai sempre più evidente.una volta lei e Marco Fantini, conosciuto nel corso della loro comune esperienza a Uomini e donne, avranno una bambina, la terza (lei ha anche un maschio avuto da una precedente relazione). Lavissuta dall’influencer è stata certamente più difficile rispetto alle precedenti, caratterizzata da numerosi problemi, dalle nausee che hanno molte donne alle vertigini che si sono verificate in tutti i nove mesi. I dottori l’hanno inoltre invitata a ridurre il più possibile gli sforzi per evitare di andare incontro a un parto pretermine. La 28enne si era convinta osservando il calendario lunare, punto di riferimento per molte che si trovano nella sua ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : Beatrice Valli, ancora problemi a pochi giorni dal parto: “Vertigini da nove mesi” - leggoit : Beatrice Valli preoccupa i followers: «Sono mentalmente ko». Ecco cosa sta succedendo prima del parto - infoitscienza : Beatrice Valli, ancora problemi a pochi giorni dal parto: “Vertigini da nove mesi” - mathildbauchard : RT @la_bongia: Beatrice Valli a 27 anni è al quarto figlio e io a 33 faccio fatica a non far morire un ciclamino - leggoit : Beatrice Valli non partorisce più: «Sono ancora qui, l'ultima volta sono rimasta così per tre settimane» -