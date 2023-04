Beach volley, World Tour 2023. Viscovich/Dal Corso out in qualificazione a Itapema. Rinunciano Lupo/Rossi. Abbiati/Andreatta avanti a Tahiti. Nuovo format in arrivo (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Brasile non si colora di azzurro. Daniele Lupo ed Enrico Rossi non saranno al via del Challenge di Itapema dove erano iscritti. A causare il loro ritiro un lieve risentimento alla caviglia di Enrico Rossi che ha costretto la coppia italiana, seguita in questa prima parte di trasferta in Sudamerica da Fosco Cicola, a rinunciare al torneo per puntare su quello in programma la pRossima settimana a Saquarema, sempre in Brasile. Niente da fare anche per la coppia italiana formata da Viscovich e Dal Corso che si è subito fermata nelle qualificazioni, perdendo 2-0 (21-18, 21-18) contro i solidi svizzeri Heidrich/Driller e fallendo così per la seconda volta in stagione l’accesso al main draw. Primo turno qualificazioni donne: Piersma/Van Driel ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Brasile non si colora di azzurro. Danieleed Enriconon saranno al via del Challenge didove erano iscritti. A causare il loro ritiro un lieve risentimento alla caviglia di Enricoche ha costretto la coppia italiana, seguita in questa prima parte di trasferta in Sudamerica da Fosco Cicola, a rinunciare al torneo per puntare su quello in programma la pma settimana a Saquarema, sempre in Brasile. Niente da fare anche per la coppia italianaa dae Dalche si è subito fermata nelle qualificazioni, perdendo 2-0 (21-18, 21-18) contro i solidi svizzeri Heidrich/Driller e fallendo così per la seconda volta in stagione l’accesso al main draw. Primo turno qualificazioni donne: Piersma/Van Driel ...

