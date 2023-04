Bayern Monaco, si complica l'acquisto definitivo di Cancelo (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Barcellona è convinto di poter acquistare, nel prossimo mercato estivo, Joao Cancelo, 28enne laterale portoghese di proprietà... Leggi su calciomercato (Di venerdì 7 aprile 2023) Il Barcellona è convinto di poter acquistare, nel prossimo mercato estivo, Joao, 28enne laterale portoghese di proprietà...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Bayer Leverkusen, è asta per Frimpong: ecco chi se lo contende: Manchester United e Bayern Monaco: due colossi euro… - ohmyramsey : devo tifare bayern monaco e olimpia milano - infobetting : Friburgo-Bayern Monaco (sabato 08 aprile 2023 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici - Giovann39862505 : RT @Gio_Dusi: Capitolo Bayern Monaco: è un tonfo che fa tremendamente rumore per il modo in cui arriva, per il momento in cui arriva e perc… - GiuseI1492K : @squiddy98 Hai scritto che molti dei giocatori che erano titolari ieri sera due anni fa li avreste considerati da l… -