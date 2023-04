Basta con la tecnofobia su ChatGPT, dice il ministro tech di Parigi (Di venerdì 7 aprile 2023) Parigi. L’iniziativa censoria dell’Italia nei confronti di ChatGPT, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa lanciata dall’americana OpenAI, non è un modello da seguire per Parigi. In un’intervista al quotidiano La Tribune, il ministro per la Transizione digitale francese, Jean-Noël Barrot, ha manifestato la sua ferma contrarietà al divieto di ChatGPT in Francia. Quella italiana è una “risposta sbagliata”, ha dichiarato Barrot, difendendo un approccio più moderato che consiste nell’“inquadrare l’innovazione affinché sia conforme ai princìpi a cui teniamo”. “Quando ChatGPT ha fatto irruzione nella nostra quotidianità, ho sollecitato il Comitato nazionale di etica del digitale. Nel 2021, aveva già emesso un parere sui chatbot (software progettati per simulare conversazioni ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 7 aprile 2023). L’iniziativa censoria dell’Italia nei confronti di, la piattaforma di intelligenza artificiale generativa lanciata dall’americana OpenAI, non è un modello da seguire per. In un’intervista al quotidiano La Tribune, ilper la Transizione digitale francese, Jean-Noël Barrot, ha manifestato la sua ferma contrarietà al divieto diin Francia. Quella italiana è una “risposta sbagliata”, ha dichiarato Barrot, difendendo un approccio più moderato che consiste nell’“inquadrare l’innovazione affinché sia conforme ai princìpi a cui teniamo”. “Quandoha fatto irruzione nella nostra quotidianità, ho sollecitato il Comitato nazionale di etica del digitale. Nel 2021, aveva già emesso un parere sui chatbot (software progettati per simulare conversazioni ...

