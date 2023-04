Bassetti deve risarcire gli eredi di Montagnier. Lo definì “rincoglionito con demenza senile” (Di venerdì 7 aprile 2023) Per aver definito il premio Nobel Luc Montagnier “un rincoglionito con problemi di demenza senile” Matteo Bassetti dovrà risarcire gli eredi con 6mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Genova condannando il primario di Malattie infettive a versare la cifra agli eredi del virologo francese perché le sue parole, ad avviso del giudice, sono state “offensive e lesive dell’onore e della reputazione” del premio Nobel “in quanto dirette a screditarne il valore come persona”. L’infettivologo insultò Montagnier durante un dibattito insieme a Vittorio Sgarbi a Sutri, dove il sottosegretario alla Cultura è sindaco, nell’agosto 2021, periodo in cui era forte la contrapposizione sui vaccini anti-Covid tra la comunità scientifica e il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Per aver definito il premio Nobel Luc“uncon problemi di” Matteodovràglicon 6mila euro. Lo ha stabilito il Tribunale civile di Genova condannando il primario di Malattie infettive a versare la cifra aglidel virologo francese perché le sue parole, ad avviso del giudice, sono state “offensive e lesive dell’onore e della reputazione” del premio Nobel “in quanto dirette a screditarne il valore come persona”. L’infettivologo insultòdurante un dibattito insieme a Vittorio Sgarbi a Sutri, dove il sottosegretario alla Cultura è sindaco, nell’agosto 2021, periodo in cui era forte la contrapposizione sui vaccini anti-Covid tra la comunità scientifica e il ...

