Bassetti condannato per gli insulti a Montagnier (Di venerdì 7 aprile 2023) – Dovrà risarcire gli eredi con seimila euri – Matteo Bassetti, l'infettivologo di Genova, dovrà pagare seimila euri agli eredi di Luc Montagnier come risarcimento per gli insulti pronunciati al premio Nobel durante un dibattito con Vittorio Sgarbi in un incontro a Sutri, in provincia di Viterbo. Al convegno, organizzato da Sgarbi, parteciparono anche Luca Palamara e il sottosegretario Pierpaolo Sileri. Bassetti ha annunciato che presenterà ricorso contro la sentenza. Durante il suo intervento, Bassetti si era scagliato prima contro un notaio presente nel pubblico che aveva parlato di "dittatura sanitaria" del governo. Poi aveva criticato i virologi Massimo Galli e Andrea Crisanti e, infine, è stato il turno dello scienziato Luc Montagnier. Del Nobel per la Medicina, ...

