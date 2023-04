Basket: l’Olimpia Milano saluta il Forum versione Eurolega con una bella vittoria sul Barcellona (Di venerdì 7 aprile 2023) Per l’Olimpia Milano, al penultimo turno, arriva il colpo di prestigio. Ormai è tardi per la qualificazione ai quarti di finale, ma l’effetto è comunque bello nel vedere un 84-76 sui tabelloni del Mediolanum Forum contro il Barcellona. Tutto merito dei 18 punti di Shabazz Napier e, nel complesso, di cinque uomini in doppia cifra e buone percentuali (50% da tre in particolare). Al Barça non bastano i 17 di Kyle Kuric. Il primo a spingere sull’acceleratore è Laprovittola, che risponde alla coppia Melli-Napier per tenere l’equilibrio vivo in quel di Assago. Arriva anche il +7 ospite con Kuric da tre; con Hines e Voigtmann c’è il 18-21 a fine primo quarto. Milano riesce a fare del proprio meglio per tenersi in zona Barça: l’aggancio arriva a quota 25 con Datome e Hines. Poi giungono Shields e Napier per ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Per, al penultimo turno, arriva il colpo di prestigio. Ormai è tardi per la qualificazione ai quarti di finale, ma l’effetto è comunque bello nel vedere un 84-76 sui tabelloni del Mediolanumcontro il. Tutto merito dei 18 punti di Shabazz Napier e, nel complesso, di cinque uomini in doppia cifra e buone percentuali (50% da tre in particolare). Al Barça non bastano i 17 di Kyle Kuric. Il primo a spingere sull’acceleratore è Laprovittola, che risponde alla coppia Melli-Napier per tenere l’equilibrio vivo in quel di Assago. Arriva anche il +7 ospite con Kuric da tre; con Hines e Voigtmann c’è il 18-21 a fine primo quarto.riesce a fare del proprio meglio per tenersi in zona Barça: l’aggancio arriva a quota 25 con Datome e Hines. Poi giungono Shields e Napier per ...

