Basket femminile | Playoff Serie A | Campobasso batte a sorpresa Schio | Sesto San Giovanni vince dopo due overtime

Leggi su oasport

(Di venerdì 7 aprile 2023) Si sono giocate questa sera tre partite valide per i quarti di finale deidellaA 2022-2023 di. Il programma odierno si è aperto con il match tra la Reyer Venezia e Ragusa (gara-1) e si è poi concluso con le sfide Sassari-San(gara-1) e(gara-2). UMANA REYER VENEZIA – PASSALACQUA RAGUSA 69-52 (21-13, 19-6, 14-21, 15-12) Al Palasport Taliercio la Reyer Venezia prende il largo nel primo tempo e poi gestisce il vantaggio fino al 69-52 finale, portando dunque lasull’1-0. Fondamentali per la squadra di casa la doppia doppia da 22 punti e 15 rimbalzi di una strepitosa Jessica Shepard e i 14 di Awak Kuier. Non bastano invece al gruppo di Lino Lardo i 18 punti e 12 rimbalzi ...