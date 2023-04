Basket | Eurolega 2022 2023 | vittoria di prestigio per l’Olimpia | battuto 84-76 il Barcellona

(Di venerdì 7 aprile 2023)Milano si è resa protagonista di un’piuttosto deludente, ma quantomeno saluta il suo pubblico con un grande successo. Al Mediolanum Forum la squadra di Ettore Messina si aggiudica il penultimo atto di questa fase a gironi sconfiggendo per 84-76 il, che scende in terza posizione in classifica dopo questa sconfitta. Ancora una volta il top scorer per i meneghini è Shabazz Napier, che ne mette 18 con un 3/4 dall’arco. In doppia cifra vanno anche Baron, Melli, Hines e Ricci per una corale prestazione di squadra. Ai catalani invece non bastano i 17 di Kyle Kuric in un incontro in cui il gap tra le due squadre si è sotanzialmente creato tutto nei due quarti centrali.chiuderà la suala prossima settimana a Bologna ...

, Virtus: Segafredo ko a Valencia (79 - 68) nel penultimo match di. Sabato sera, bianconeri impegnati in campionato contro Napoli. - Lunga intervista in esclusiva ai nostri microfoni ...Il ceo delle V Nere dopo l'eliminazione dall'Europa: 'Abbiamo dimostrato di poter stare tra le grandi. In serie A non solo noi e Milano. Scariolo Sarà con noi ancora a ......valida come gara - 2 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 femminile 2022/2023 di. per potersi poi concentrare sull'impegno di. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di ...

BARALDI A TRC: STIAMO RAGIONANDO PENSANDO DI ESSERE IN EUROLEGA L'ANNO PROSSIMO. SIAMO SUL ... Bologna Basket

BASKET, EUROLEGA - L'EA7 Emporio Armani Milano saluta il pubblico del Forum con una grande vittoria per 84-76 sul Barcellona e centra la sicurezza matematica di chiudere la stagione precedendo la ...Scariolo è un top coach. La struttura organizzativa è da Eurolega. Il roster vanta tanti giocatori ognuno con talento in ogni ruolo. Giocano un basket di alto livello, efficace e solido in ogni ...