Basilica di Santa Maria Maggiore, inaugurato il restauro del Coro dei Laici (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo. inaugurato da Fondazione MIA e Fondazione Banca Popolare di Bergamo il restauro del Coro dei Laici, parte del cinquecentesco Coro ligneo di Giovan Francesco Capoferri e Lorenzo Lotto posto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in Città Alta a Bergamo. Si tratta della prima parte del più ampio intervento di restauro, ancora in corso, che restituirà alla città di Bergamo l’intera sequenza di tarsie lignee raffiguranti immagini di storie bibliche e simboliche, la cui esecuzione si colloca tra il 1523 e il 1555. Il Coro è impreziosito da ventinove tarsie che rappresentano scene dell’Antico Testamento, disegnate dal Lotto e realizzate dal maestro intarsiatore Capoferri tra il 1523 e il ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 7 aprile 2023) Bergamo.da Fondazione MIA e Fondazione Banca Popolare di Bergamo ildeldei, parte del cinquecentescoligneo di Giovan Francesco Capoferri e Lorenzo Lotto posto nelladi, in Città Alta a Bergamo. Si tratta della prima parte del più ampio intervento di, ancora in corso, che restituirà alla città di Bergamo l’intera sequenza di tarsie lignee raffiguranti immagini di storie bibliche e simboliche, la cui esecuzione si colloca tra il 1523 e il 1555. Ilè impreziosito da ventinove tarsie che rappresentano scene dell’Antico Testamento, disegnate dal Lotto e realizzate dal maestro intarsiatore Capoferri tra il 1523 e il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... santegidionews : La memoria dei martiri cristiani contemporanei nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. L'omelia del card. Laza… - Roma : #BuongiornoRoma Credit: - Gianluca_Teseo : RT @acistampa: Alle 15.00 del Venerdì Santo il cammino quaresimale arriva alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, testimone di molte s… - acistampa : Alle 15.00 del Venerdì Santo il cammino quaresimale arriva alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, testimone d… - MirzamaniAli : RT @flugkind: ?????????????? Look, what's beside Duomo Di Milano The Milan Cathedral (Lombard Dom de Milan, Italian Duomo di Milano (actually Ba… -