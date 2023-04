Basciagoni, nuova disavventura in viaggio: l’accaduto raccontato da Sophie (Di venerdì 7 aprile 2023) Basciagoni, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano nuova disavventura in viaggio per la giovane coppia: l’accaduto raccontato dall’ex gieffina Basciagoni, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono in attesa dell’arrivo della loro Céline Blu che allargherà la famiglia. La giovane modella è pronta a diventare mamma per la prima volta e intanto si gode queste ultime settimane col pancione. Sophie e Alessandro da quando si sono conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati. La loro storia d’amore è sempre più forte ed entrambi subito dopo il reality show hanno deciso di andare a convivere. Dopo esattamente un anno attendono l’arrivo della loro prima figlia. Leggi anche –> GF Vip 7: la ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 7 aprile 2023)Codegoni e Alessandro Bascianoinper la giovane coppia:dall’ex gieffinaCodegoni e Alessandro Basciano sono in attesa dell’arrivo della loro Céline Blu che allargherà la famiglia. La giovane modella è pronta a diventare mamma per la prima volta e intanto si gode queste ultime settimane col pancione.e Alessandro da quando si sono conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati. La loro storia d’amore è sempre più forte ed entrambi subito dopo il reality show hanno deciso di andare a convivere. Dopo esattamente un anno attendono l’arrivo della loro prima figlia. Leggi anche –> GF Vip 7: la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... An02to : Nuova destinazione... ma per ora quella sbagliata ?????? #basciagoni - Vincenz34598254 : RT @Iolanda0977: Il vostro amore è cresciuto così tanto da formare un nuovo battito.Per voi è iniziata una nuova splendida avventura Non sa… - Sissy26373069 : RT @Iolanda0977: Il vostro amore è cresciuto così tanto da formare un nuovo battito.Per voi è iniziata una nuova splendida avventura Non sa… - SerenaDiCola2 : RT @Iolanda0977: Il vostro amore è cresciuto così tanto da formare un nuovo battito.Per voi è iniziata una nuova splendida avventura Non sa… - basciagonilove : RT @Iolanda0977: Il vostro amore è cresciuto così tanto da formare un nuovo battito.Per voi è iniziata una nuova splendida avventura Non sa… -