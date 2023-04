Baroni a Dazn | Ora siamo in difficoltà nel risultato | ma le prestazioni sono confortanti

(Di venerdì 7 aprile 2023) Marco, allenatore del Lecce, dopo la sconfitta contro il Napoli è intervenuto al microfono di: "Non viviamo di rimpianti. Nello spogliatoio ho detto ai ragazzi che questa è la strada giusta perché la squadra c'è, ci crede, è viva. Abbiamo fatto una partita di alto livello, sia dal punto di vista della pressione che della compattezza di squadra. Abbiamo avuto occasioni, tirando in porta più di loro. In questo momentoarrabbiati, ma la squadra non deve perdere di convinzione. E non lo faremo. Di nuovo complimenti ai ragazzi, anche se è duro, guardiamo le prossime gare a testa alta". La partita più importante sarà la prossima con la Samp? "Orainnel, ma le. Il ...

Ecco le probabili formazioni della partita: LECCE (4 - 3 - 3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Maleh, Hjulmand, Gonzalez; Oudin, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni.

Partita decisa dall'ennesimo episodio. "Sempre succedono queste situazioni, è un momento in cui si paga a caro prezzo gli episodi. Ma dobbiamo essere bravi noi a portarli dalla nostra parte, la ...Non viviamo di rimpianti. Ho detto alla squadra che questa è la strada giusta. La squadra è viva, ci crede in quello che fa. Abbiamo fatto una partita di livello contro un avversario che ha un ...