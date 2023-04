Bari-Como le info utili (Di venerdì 7 aprile 2023) 07/04/2023Start prevendita: venerdì 7 aprileBIGLIETTI I biglietti per Bari-Como – 14ª giornata del girone di ritorno del Campionato di SerieBKT, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00 allo stadio San Nicola di Bari – saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 7 aprile sul circuito Ticketone online su sscBari.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSC Bari Official Store Cavour. La vendita nelle biglietterie SSC Bari (porta 1 e Official Store Stadium) partirà venerdì 7 aprile per poi proseguire martedì 11 aprile (per conoscere gli orari CLICCA QUI) rimanendo chiusi nei giorni 8,9 e 10. È possibile acquistare i biglietti sia tradizionali, sia digitali caricati su SSC Bari FAN CARD, sia in home ticketing stampato su foglio A4. I biglietti sono ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 7 aprile 2023) 07/04/2023Start prevendita: venerdì 7 aprileBIGLIETTI I biglietti per– 14ª giornata del girone di ritorno del Campionato di SerieBKT, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00 allo stadio San Nicola di– saranno disponibili a partire dalle ore 10.00 di venerdì 7 aprile sul circuito Ticketone online su ssc.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone e SSCOfficial Store Cavour. La vendita nelle biglietterie SSC(porta 1 e Official Store Stadium) partirà venerdì 7 aprile per poi proseguire martedì 11 aprile (per conoscere gli orari CLICCA QUI) rimanendo chiusi nei giorni 8,9 e 10. È possibile acquistare i biglietti sia tradizionali, sia digitali caricati su SSCFAN CARD, sia in home ticketing stampato su foglio A4. I biglietti sono ...

