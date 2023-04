Barelli (FI): "Il Presidente Berlusconi ha passato la notte in modo positivo e risponde alle cure" (Di venerdì 7 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 “Sappiamo che ha passato la notte in modo positivo e che risponde alle cure, queste sono le notizie. Lui conosce solo il presente, il futuro per lui. Non ci sono altri spazi”, le parole di Paolo Barelli, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) (Agenzia Vista) Roma, 07 aprile 2023 “Sappiamo che halaine che, queste sono le notizie. Lui conosce solo il presente, il futuro per lui. Non ci sono altri spazi”, le parole di Paolo, Forza Italia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

