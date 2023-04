Barella nervoso e controproducente: all’Inter serve la sua lucidità (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inter deve vincere contro la Salernitana, venendo da tre sconfitte consecutive in Serie A: Nicolò Barella, ago della bilancia del centrocampo, deve perciò ritrovare la sua lucidità. lucidità ? L’Inter se la vedrà oggi in trasferta a Salerno con la squadra di Paulo Sousa per la 29a giornata di Serie A (vedi articolo). Il trend del momento è dei peggiori e a mancare, a parte la tranquillità, è specialmente il gol. I nerazzurri non hanno segnato, se non su rigore, contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Mancano le reti su azione e gli attaccanti fanno fatica a buttare la palla in porta anche nelle situazioni più semplici (vedi articolo). Ma non è questo l’unico aspetto che attualmente preoccupa. Nicolò Barella, in tal senso, è diventato l’emblema di ciò che sta accadendo a questa squadra: manca lucidità. ... Leggi su inter-news (Di venerdì 7 aprile 2023) L’Inter deve vincere contro la Salernitana, venendo da tre sconfitte consecutive in Serie A: Nicolò, ago della bilancia del centrocampo, deve perciò ritrovare la sua? L’Inter se la vedrà oggi in trasferta a Salerno con la squadra di Paulo Sousa per la 29a giornata di Serie A (vedi articolo). Il trend del momento è dei peggiori e a mancare, a parte la tranquillità, è specialmente il gol. I nerazzurri non hanno segnato, se non su rigore, contro Spezia, Juventus e Fiorentina. Mancano le reti su azione e gli attaccanti fanno fatica a buttare la palla in porta anche nelle situazioni più semplici (vedi articolo). Ma non è questo l’unico aspetto che attualmente preoccupa. Nicolò, in tal senso, è diventato l’emblema di ciò che sta accadendo a questa squadra: manca. ...

