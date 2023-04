Bankitalia | lieve ripresa del Pil nel primo trimestre del 2023 Stabili i consumi delle famiglie

(Di venerdì 7 aprile 2023) Dopo la stagnazione di fine 2022, l’economia italiana torna a crescere (seppur lentamente). Lo rivela il bollettino economico della Banca d’Italia, secondo cui l’attività economica sarebbe «leggermente aumentata neldel, sostenuta dal settore manifatturiero, il quale beneficia della discesa dei costi energetici e dell’allentamentostrozzature lungo le catene di approvvigionamento». Se il Pil torna a salire, lo stesso non si può dire per i. L’ultimodello scorso anno aveva fatto registrare un calo della spesa(-1,6% rispetto alprecedente), soprattutto a causa dell’inflazione ancora alta. Nei primi mesi del, irimangono ...

Le retribuzioni contrattuali nel settore privato non agricolo sono salite allo stesso ritmo del trimestre precedente, mentre hanno lievemente accelerato nel totale dell'economia (1,5 per cento, dall'1 ...La dinamica salariale si conferma moderata; i margini di profitto delle imprese sono lievemente aumentati. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui ...