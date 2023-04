Banca Ifis, arriva la prima soluzione di noleggio e leasing dedicata alle biciclette elettriche (Di venerdì 7 aprile 2023) Banca Ifis in prima fila per promuovere la mobilità sostenibile e il turismo attivo in Italia con una nuova soluzione dedicata al mondo della bicicletta elettrica. A partire da oggi, l’offerta commerciale della Banca si rafforza con un innovativo strumento di noleggio costruito su misura per rispondere alle necessità di tutte le piccole e medie imprese dell’industria turistico-ricettiva interessate a dotarsi di una flotta e-bike. “Vogliamo favorire la transizione sostenibile dell’economia attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati. Siamo quindi intervenuti su uno dei segmenti di mercato a maggior tasso di crescita nel campo della mobilità alternativa, costruendo una soluzione ad hoc per il mondo dell’ospitalità e del ... Leggi su tpi (Di venerdì 7 aprile 2023)infila per promuovere la mobilità sostenibile e il turismo attivo in Italia con una nuovaal mondo della bicicletta elettrica. A partire da oggi, l’offerta commerciale dellasi rafforza con un innovativo strumento dicostruito su misura per risponderenecessità di tutte le piccole e medie imprese dell’industria turistico-ricettiva interessate a dotarsi di una flotta e-bike. “Vogliamo favorire la transizione sostenibile dell’economia attraverso lo sviluppo di prodotti e servizi dedicati. Siamo quindi intervenuti su uno dei segmenti di mercato a maggior tasso di crescita nel campo della mobilità alternativa, costruendo unaad hoc per il mondo dell’ospitalità e del ...

