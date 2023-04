Bambini, dove ne nascono meno in Italia (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel 2022, secondo Istat, si è toccato il minimo storico per quanto riguarda la natalità dai tempi dell'unità d'Italia: 393mila nati. Continua a calare la popolazione Italiana Leggi su wired (Di venerdì 7 aprile 2023) Nel 2022, secondo Istat, si è toccato il minimo storico per quanto riguarda la natalità dai tempi dell'unità d': 393mila nati. Continua a calare la popolazionena

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : Il trans ha confermato la sua volontà di compiere stragi in scuole e chiese. L'arresto è avvenuto 4 giorni dopo la… - LegaSalvini : Silvia Sardone: L'ipocrisia diffusa dalla sinistra secondo cui i campi rom sono isole felici dove tutti i bambini v… - Adnkronos : Sospesa per aver fatto pregare i bambini di una terza elementare. E' successo ad Oristano, dove una maestra, l'ulti… - cal_primitivs : RT @lukogene: Ma resta, inconfutabile, un cruccio: là dove si leva l’alba del bene eterno che mai sarà vinto dal male (…) là muoiono vecchi… - JoseLui17607201 : RT @zuccaro_sonia: ...del rispetto che gli animali della foresta hanno l'uno per l'altro. Una volta tanto le circostanze avevano portato de… -