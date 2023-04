Ballottaggio tra Fontanini e De Toni a Udine (Di venerdì 7 aprile 2023) Pietro Fontanini, appoggiato dalle liste Fontanini sindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro, e Alberto Felice De Toni, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva, Renew Europe, De Toni sindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, accedono al Ballottaggio per l’elezione a sindaco di Udine. Fontanini ha ottenuto 19.524 voti, pari al 46,25 per cento dei voti validi; De Toni ha ottenuto 16.762 voti, pari al 39,7 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti Ivano Marchiol, sostenuto dalle liste Spazio Udine – Ivano Marchiol sindaco, Movimento 5 stelle, Udine Città Futura, con 3.903 voti pari al 9,24 e Stefano Salmè, ... Leggi su udine20 (Di venerdì 7 aprile 2023) Pietro, appoggiato dalle listesindaco, Identità civica, Lega Fvg per Salvini premier, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Unione di Centro, e Alberto Felice De, sostenuto dalle liste Partito Democratico, Azione-Italia Viva, Renew Europe, Desindaco e Alleanza Verdi e Sinistra, accedono alper l’elezione a sindaco diha ottenuto 19.524 voti, pari al 46,25 per cento dei voti validi; Deha ottenuto 16.762 voti, pari al 39,7 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti Ivano Marchiol, sostenuto dalle liste Spazio– Ivano Marchiol sindaco, Movimento 5 stelle,Città Futura, con 3.903 voti pari al 9,24 e Stefano Salmè, ...

