Baldino (M5S): “Con Meloni l’istruzione è stata trascurata. 4 miliardi in meno per la scuola” (Di venerdì 7 aprile 2023) La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, ha espresso la sua preoccupazione per la politica di abbandono della scuola pubblica adottata dal governo Meloni. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 7 aprile 2023) La deputata del Movimento 5 Stelle, Vittoria, ha espresso la sua preoccupazione per la politica di abbandono dellapubblica adottata dal governo. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Baldino (M5S): “Con Meloni l’istruzione è stata trascurata. 4 miliardi in meno per la scuola” - doloresebasta : RT @M5SBerlino: ?? In Europa il Governo segue i consigli dei famosi “falchi dell’austerità” sui mutui e la prima casa il Governo non sta… - salstra1 : RT @M5SBerlino: ?? In Europa il Governo segue i consigli dei famosi “falchi dell’austerità” sui mutui e la prima casa il Governo non sta… - globalistIT : - geomsalvatores2 : RT @M5SBerlino: ?? In Europa il Governo segue i consigli dei famosi “falchi dell’austerità” sui mutui e la prima casa il Governo non sta… -