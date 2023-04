Bacia Benedetta Porcaroli | pestato da un compagno di classe | la condanna

(Di venerdì 7 aprile 2023) L’attrice, si è resa, suo malgrado, protagonista di una vicenda che è finita davanti al giudice del tribunale di Roma. Sarebbe stata la ormai nota attrice, quando era solo una liceale 17enne di una scuola del quartiere Prati a provocare la gelosia di undi, a causa di un bacio che laavrebbe dato a un amico, mentre si trovava con lain gita a Praga. Aggressoreto dal giudice a 9 mesi L’aggressore, per quella vicenda, è stato giudicato colpevole eto a 9 mesi, pena sospesa. Una storia nella quale ora anche l’ex dirigente rischia di essere imputato per falsa testimonianza, avendo detto di non essersi accorso di nulla, raccontando una versione differente da quella resa dai professori e ...

con il quale in discoteca si scambia un bacio. Un gesto che non possa inosservato agli occhi di un altro compagno, anche lui invaghito di Benedetta Porcaroli. Così quando tutti rientrano in camera, ...Ma non è questo il problema. Benedetta, mentre era in quel luogo al centro di Praga, bacia un ragazzo. A quel punto, un altro – di cui conosciamo solo le iniziali, A.V. – la vede e si ingelosisce. Lì ...