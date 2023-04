Avv. Lukaku: «Dal punto di vista morale la squalifica è sbagliata» (Di venerdì 7 aprile 2023) Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, ha parlato a Tuttosport della squalifica e di quanto successo in Coppa Italia Sebastien Ledure, avvocato di Lukaku, ha parlato a Tuttosport della squalifica e di quanto successo in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: «E’ davvero spiacevole che quanto già accaduto in passato, non solo nei confronti di Romelu, ma pure per altri calciatori, si sia ripetuto. Siamo nel 2023 ed è pazzesco che si debbano ripetere certi concetti. Ci sono delle regole chiare, che prevedono determinati provvedimenti, come la squalifica se prendi due cartellini gialli. Ma è ovvio che anche solo dal punto di vista morale quanto successo a Lukaku sia sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 7 aprile 2023) Sebastien Ledure, avvocato di, ha parlato a Tuttosport dellae di quanto successo in Coppa Italia Sebastien Ledure, avvocato di, ha parlato a Tuttosport dellae di quanto successo in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni: «E’ davvero spiacevole che quanto già accaduto in passato, non solo nei confronti di Romelu, ma pure per altri calciatori, si sia ripetuto. Siamo nel 2023 ed è pazzesco che si debbano ripetere certi concetti. Ci sono delle regole chiare, che prevedono determinati provvedimenti, come lase prendi due cartellini gialli. Ma è ovvio che anche solo daldiquanto successo asia sbagliato». L'articolo proviene da Calcio News 24.

