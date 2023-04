“Avete esagerato”. Aurora Ramazzotti non può credere ai suoi occhi, l’assurda sorpresa dopo la nascita del figlio (Di venerdì 7 aprile 2023) Aurora Ramazzotti è diventata mamma di Cesare Augusto, il suo primo figlio ha reso la sua famiglia entusiasta, ma ovviamente anche il compagno Goffredo Cerza non smette di festeggiare questo evento. Adesso il settimanale Chi è stato in grado di pubblicare delle foto inedite della giovane, proprio mentre si rendeva protagonista di un gesto tanto atteso. Anche se gli occhi sono adesso puntati su Eros Ramazzotti e sulla sua nuova fidanzata. Aurora Ramazzotti da quando è mamma ha avuto vicino a sé Michelle Hunziker e il suo fidanzato Goffredo Cerza. Mentre non abbiamo visto il cantante, impegnato per motivi lavorativi. Quest’ultimo ha comunque fatto una dedica al nipote. Infatti, si è vociferato che non abbia ancora potuto vedere dal vivo il neonato e l’ultimo fatto ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023)è diventata mamma di Cesare Augusto, il suo primoha reso la sua famiglia entusiasta, ma ovviamente anche il compagno Goffredo Cerza non smette di festeggiare questo evento. Adesso il settimanale Chi è stato in grado di pubblicare delle foto inedite della giovane, proprio mentre si rendeva protagonista di un gesto tanto atteso. Anche se glisono adesso puntati su Erose sulla sua nuova fidanzata.da quando è mamma ha avuto vicino a sé Michelle Hunziker e il suo fidanzato Goffredo Cerza. Mentre non abbiamo visto il cantante, impegnato per motivi lavorativi. Quest’ultimo ha comunque fatto una dedica al nipote. Infatti, si è vociferato che non abbia ancora potuto vedere dal vivo il neonato e l’ultimo fatto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... teddybeatlesday : @stellaverrengia @vivereinbilico Non avete capito il punto del tweet. Lui ha sbagliato i modi ovviamente, ma i comm… - valery70072138 : RT @extrafaigaa: Sec me vi rode dover ammettere che avete esagerato nello sparare giudizi e critiche banali senza considerare che la vita v… - extrafaigaa : Sec me vi rode dover ammettere che avete esagerato nello sparare giudizi e critiche banali senza considerare che la… - CarmineSaturday : @FratellidItalia Adesso mi pare un tantino esagerato. Ma che si fanno gli auguri per il venerdì santo? E perché non… - 76Pier : @Vergara1899 Avete gente che insulta il più grande presidente della storia del Milan Dare certi titoli a… -