Autostrade, ora ci sono 60 aree di ricarica HPC Free to X. Si viaggia da Bari a Como

Con l'apertura della sessantesima area di ricarica Free to X, la distanza media fra un'area e l'altra scende sotto i 100 chilometri. Ora si può viaggiare in elettrico da Bari a Como e trovare un'area di ricarica ogni 53 chilometri. In estate si punta alle 100 aree aperte.

