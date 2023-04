Autonomia strategica e investimenti esteri. L’intervento di Urso per AmCham (Di venerdì 7 aprile 2023) “Gli Stati Uniti sono per noi il più significativo mercato extraeuropeo, per questo va proseguita e incentivata la nostra presenza”. Con queste parole il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha aperto i lavori della terza Advocacy Conference, evento di AmCham Italy dedicato alla presentazione delle priorità di policy della comunità di business transatlantica nei confronti delle istituzioni italiane. Presente all’incontro anche l’incaricato d’affari dell’Ambasciata americana a Roma, Shawn Crowley. “In questa nuova fase della globalizzazione”, ha proseguito Urso, “è necessario distinguere gli alleati dai partner”. Alleati sono quegli attori statuali che condividono i nostri stessi valori, mentre i partner sono tutti gli altri soggetti che condividono le stesse regole commerciali. Il governo di Giorgia Meloni si è speso per ... Leggi su formiche (Di venerdì 7 aprile 2023) “Gli Stati Uniti sono per noi il più significativo mercato extraeuropeo, per questo va proseguita e incentivata la nostra presenza”. Con queste parole il ministro del Made in Italy, Adolfo, ha aperto i lavori della terza Advocacy Conference, evento diItaly dedicato alla presentazione delle priorità di policy della comunità di business transatlantica nei confronti delle istituzioni italiane. Presente all’incontro anche l’incaricato d’affari dell’Ambasciata americana a Roma, Shawn Crowley. “In questa nuova fase della globalizzazione”, ha proseguito, “è necessario distinguere gli alleati dai partner”. Alleati sono quegli attori statuali che condividono i nostri stessi valori, mentre i partner sono tutti gli altri soggetti che condividono le stesse regole commerciali. Il governo di Giorgia Meloni si è speso per ...

