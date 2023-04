Auto sulla folla | turista italiano ucciso sul lungomare di Tel Aviv Parla uno degli amici | “Il rombo | gli spari e poi Alessandro disteso nel sangue” Rivendica la Jihad

Leggi su lastampa

(Di venerdì 7 aprile 2023) Mattarella: «Esecrazione per il vile atto». Due i feriti italiani, uno è Roberto Niccolai, l’altro nome ancora non è stato diffuso. Tajani: «Uno sarà dimesso nelle prossime ore. La salma presto in Italia». I nostri connazionali coinvolti nell’attentato rientreranno oggi. Le condoglianze di Israele: «Terrorismo nemico comune». Il killerdalla polizia