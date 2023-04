Auto sulla folla e spari a Tel Aviv | un romano ucciso | un altro italiano ferito

Leggi su iltempo

(Di venerdì 7 aprile 2023) Un turistadi circa 30 anni è morto in un attentato sul lungomare di Tel, in Israele, nel quale sarebbe rimastounconnazionale insieme a tre cittadini britannici. Il ministro degli Esteri israeliano ha parlato di "attentato terroristico". Il presuntore è stato "neutralizzato". Secondo le prime ricostruzioni l'aggressore avrebbe lanciato l'che guidava contro un gruppo di pedoni in Kafmann Street, prima di perdere il controllo del mezzo e ribaltarsi nel parco Charles Clore. Sarebbe statodalla polizia mentre stava tentando di aprire il fuoco. Secondo quanto diffuso dai media locali si tratta di un cittadino arabo israeliano di 44 anni, identificato come Yousef Abu Jaber, proveniente dal villaggio di Kafr Qassem. La Jihad ...