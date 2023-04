Auto sulla folla a Tel Aviv; ucciso un turista italiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) È di diversi morti ed una dozzina di feriti il bilancio dell'attentato di terrorismo compiuto da un arabo a Tel. L'uomo si è lanciatoche riempiva il lungomare di Tel, molto frequentato nei giorni della settimana santa ed ha investito diverse persone. Poi ha aperto il fuoco. Qui però è stato neutralizzato dalla Polizia presente sul posto. Tra le vittime anche unla cui identità non è ancora stata rivelata; si sa solo che si tratta di un 30 enne in vacanza in ISraele. L'attentato arriva dopo giorni di altissima tensione con missili da Gaza su Israele e rappresaglie dell'esercito di Tel

Le forze dell'ordine individuano la persona che era al volante dell'e lo "neutralizzano" mentre stava impugnando ...Secondo il quotidiano Haaretz , che cita un testimone presentescena, l'aggressore avrebbe investito con l'un gruppo di pedoni e avrebbe poi cominciato a sparare prima di ribaltarsi con l'...Attentato sul lungomare di Tel Aviv , dove un'è piombatafolla uccidendo una persona e ferendone altre sei. Secondo i media locali la vittima è un turista italiano di 30 anni . La dinamica non è ancora chiara, ma dalle prima ...

Auto sulla folla a Tel Aviv, gli agenti israeliani sparano e uccidono il presunto attentatore Il Fatto Quotidiano

Il capo dell'MDA Eli Bin ha detto che una persona è stata uccisa e altre quattro ferite in un attacco combinato di auto speronamento e sparatoria sul lungomare di Tel Aviv. "Stiamo ancora controllando ...