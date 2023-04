Auto rubate nel Sannio e rivendute | arrestato 41enne

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUna persona arrestata e altre quattro indagate in un’indagine della Procura di Napoli Nord che ha scoperto un giro die poi clonate per esserecome “grandi occasioni”, attraverso un sito internet, ad ignari acquirenti. L’indagine è stata effettuata dalla Polizia Stradale di Benevento, che ha compiuto accertamenti su trenel Beneventano, in particolare due Jeep Renegade e una Fiat 500 X, accertando che erano state clonate da un gruppo di persone residenti nel Casertano, con a capo unche è stato. E’ emerso che sulle tresono stati cancellati i numeri di telaio e sono stati impressi dati identificativi di altre vetture regolarmente circolanti in altre regioni; gli indagati ...

