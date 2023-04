Auto clonate vendute a ignari acquirenti | arrestato 41enne casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 7 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina al termine di un’attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, riguardante il riciclaggio divetture di media cilindrata, è stata eseguita un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Napoli Nord nei confronti di un quarantunenne, ritenuto responsabile, in concorso con altre 4 persone non destinatarie del provvedimento, dei reati di riciclaggio, ricettazione, truffa, falso materiale commesso dal privato in atto pubblico, possesso e fabbricazione di falsi documenti di identificazione. Le indagini, svolte dalla Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Benevento, hanno consentito di accertare la donazione di trevetture, due Jeep Renegade ed una Fiat 500 X, rubate in Campania, sulle quali erano stati ...