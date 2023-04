Australia, Binance in ritirata (Di venerdì 7 aprile 2023) La crisi dei mercati digitali e l’eccessiva disinvoltura di alcune piattaforme hanno convinto le autorità di tutto il mondo della necessità di regole più chiare e stringenti. Ne risentono investitori e imprenditori, con molti exchange in ritirati da paesi un tempo al centro delle loro attività. È il caso di Binance, leader globale del settore fintech, che, stando a quanto riportato in un comunicato stampa da AFS, l’agenzia Australiana che si occupa della regolamentazione dei mercati finanziari, avrebbe cessato con effetto immediato le operazioni in tutto il Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023) La crisi dei mercati digitali e l’eccessiva disinvoltura di alcune piattaforme hanno convinto le autorità di tutto il mondo della necessità di regole più chiare e stringenti. Ne risentono investitori e imprenditori, con molti exchange in ritirati da paesi un tempo al centro delle loro attività. È il caso di, leader globale del settore fintech, che, stando a quanto riportato in un comunicato stampa da AFS, l’agenziana che si occupa della regolamentazione dei mercati finanziari, avrebbe cessato con effetto immediato le operazioni in tutto il Paese. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

