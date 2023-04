Aurora Ramazzotti stenta a crederci | cosa hanno fatto i fan dopo la nascita di Cesare

(Di venerdì 7 aprile 2023)non riesce a credere alla follia dei suoi fan: eccoladel suo primogenito La figlia della conduttrice Michelle Hunziker e del cantante Erosè finalmente diventata mamma.ha condiviso con un reel simpaticissimo la lieta notizia anche se ormai era da tempo che sui social giravano indiscrezioni sulla sua gravidanza. Mese per mese, laha condiviso diversi step di questo momento magico: con una festa incredibile in cui si sono riunite tutte le famiglie, organizzata dalla sua migliore amica Sara Daniele (figlia del cantante napoletano Pino),scoperto di essere in attesa di un maschietto. Molti pensavano che il nome sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - direpuntoit : #ErosRamazzotti al Palazzo dello Sport di #Roma per la prima delle due date del ‘Battito Infinito World Tour’. - Giusepp82080333 : Aurora Ramazzotti, le prime parole dopo il parto: 'Piango ogni 5 minuti' - infoitcultura : Aurora Ramazzotti a casa dopo il parto: «Piango ogni cinque minuti, l'allattamento è davvero intenso» -

Il cantautore al Palazzo dello Sport per la prima delle due ...Lei aveva alle spalle il divorzio con Erose una figlia,. Dopo tre anni di fidanzamento e una figlia, Sole, nata nel 2013, si sono sposati nel 2014. L'anno dopo è nata la loro ...Tomaso Trussardi non ha pubblicato alcun messaggio sui social in merito alla nascita del primo nipote della sua ex, Michelle Hunziker, nonché primo figlio di. Il silenzio dell'...

Aurora Ramazzotti tra allattamento e lacrime di gioia, Michelle Hunziker nonna d’Italia TGCOM

Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se acc ...Aurora Ramazzotti rompe il silenzio su Instagram e parla per la prima volta ai follower, a usei giorni dal parto nella clinica svizzera di Sorengo. «Il bambino funziona e fa quello che ...