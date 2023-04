Aurora Ramazzotti e i tantissimi regali per il figlio | Ha già più scarpe di me

(Di venerdì 7 aprile 2023)e Goffredo Cerza sono genitori dal 30 marzo. Come spesso accade quando nasce una una coppia famosa brand, case di moda, ma anche aziende che...

Per la prima volta dalla nascita del nipotino, Eros ha dedicato la canzone "" alla figlia ... La rivelazione della Hunziker suMentresi gode le prime settimane di maternità , il neo nonno Erosè impegnato a portare il suo album in concerto tra i palazzetti d'Italia e del mondo. Essendo impegnato con il ...... le foto della dolce attesa TUTTE PER CESARE AUGUSTO Fotogallery -allatta, Michelle Hunziker nonna d'Italia NONNO COTTO A PUNTINO Fotogallery - Erosbacia Dalila ...

Il sogno di Michelle Hunziker continua ad avverarsi perché dopo la nascita del nipotino Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, la nonna più bella d’Italia ha finalmente il piccolino ...Mentre Aurora Ramazzotti si gode le prime settimane di maternità, il neo nonno Eros Ramazzotti è impegnato a portare il suo album in concerto tra i palazzetti d'Italia e del mondo. Essendo impegnato ...