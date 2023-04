Aurora Ramazzotti e i primi giorni da mamma | “Piango ogni cinque minuti”

(Di venerdì 7 aprile 2023)è diventatadel suo primogenito Cesare e da qualche giorno lei e il compagno Goffredo Cerza sono tornati a casa con il piccolo. Sebbene la coppia si stia godendo l’intimità del momento, non mancano le incursioni social di: nelle scorse ore la neo-è infatti tornata a confidarsi con i suoi followers, parlando proprio delle forti emozioni di questiin tre. “Ciao amici, volevo rompere il silenzio con questo look seipost partum. Va tutto bene, stiamo bene, ci stiamo adattando, siamo tornati a casa. Il bambino funziona, fa quello che deve fare: mangia, dorme, fa tanta cacca”, ha dettocon la sua inconfondibile ironia. E ancora: “È tutto molto emozionante e io ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : È nato Cesare, figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ???? - RadioItalia : Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sono diventati genitori! È nato il piccolo Cesare ?? Congratulazioni ragazzi! - DonnaGlamour : Eros Ramazzotti, al concerto spunta un regalo per il nipotino: la reazione di mamma Aurora - Luxgraph : Aurora Ramazzotti, striscione per Cesare al concerto di nonno Eros - lacittanews : Aurora Ramazzotti è finalmente tornata sui social dopo il parto, ma cosa ha raccontato la figlia di Michelle Hunzik… -

Mentresi gode le prime settimane di maternità , il neo nonno Erosè impegnato a portare il suo album in concerto tra i palazzetti d'Italia e del mondo. Essendo impegnato con il ...... le foto della dolce attesa TUTTE PER CESARE AUGUSTO Fotogallery -allatta, Michelle Hunziker nonna d'Italia NONNO COTTO A PUNTINO Fotogallery - Erosbacia Dalila ...Eros non trattiene la commozione quando canta 'L'', scritta per sua figlia che pochi giorni ... Come questa serata da incorniciare pere il suo pubblico. ...

Aurora Ramazzotti tra allattamento e lacrime di gioia, Michelle Hunziker nonna d’Italia TGCOM

Curioso episodio durante il concerto di Eros Ramazzotti: un “regalo” per il nipotino del cantante. Anche mamma Aurora ha apprezzato. Si è tanto parlato dell’arrivo del figlio di Aurora Ramazzotti e ...Eros Ramazzotti aveva appena terminato di cantare uno dei suoi ... condividendo i video sui social network e rendendo l'episodio ancora più speciale. La dedica a Aurora e Cesare Augusto Al termine ...