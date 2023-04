Augsburg-Colonia sabato 08 aprile 2023 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 7 aprile 2023) Sfida salvezza in Baviera, dove due squadre reduci da un pareggio e a debita distanza dal terzultimo posto si affrontano nel turno pasquale della Bundesliga. L’di Maassen ha seriamente rischiato di fare il colpaccio a Wolfsburg, dove è stato in doppio vantaggio fino a 5 minuti dalla fine della gara, per poi subire la rimonta biancoverde. Un punto InfoBetting: Scommesse Sportive e