“Attenti alla truffa del bancomat”. L’allarme della polizia: “Come difendersi negli acquisti online” (Di venerdì 7 aprile 2023) Truffe on line, ci risiamo. Stavolta i carabinieri hanno denunciato quattro ragazzi con l’accusa di aver raggirato un uomo con la cosiddetta “truffa del bancomat“. I giovani avevano otto conti correnti postali a loro interessati, Come riporta L’Arena, che sono stati sequestrati. Il fatto è successo a Tregnago, paesino di campagna in provincia di Verona. I carabinieri hanno individuato quattro giovani con precedenti penali che avrebbero organizzato la truffa per sfilare ben 3000 euro al malcapitato possessore di bancomat che aveva messo in vendita un oggetto. L’uomo è stato contattato da un possibile compratore che ha affermato che avrebbe pagato con un bonifico bancario. E ha dato al venditore una serie di istruzioni. Leggi anche: “Attenti alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 7 aprile 2023) Truffe on line, ci risiamo. Stavolta i carabinieri hanno denunciato quattro ragazzi con l’accusa di aver raggirato un uomo con la cosiddetta “del“. I giovani avevano otto conti correnti postali a loro interessati,riporta L’Arena, che sono stati sequestrati. Il fatto è successo a Tregnago, paesino di campagna in provincia di Verona. I carabinieri hanno individuato quattro giovani con precedenti penali che avrebbero organizzato laper sfilare ben 3000 euro al malcapitato possessore diche aveva messo in vendita un oggetto. L’uomo è stato contattato da un possibile compratore che ha affermato che avrebbe pagato con un bonifico bancario. E ha dato al venditore una serie di istruzioni. Leggi anche: “...

