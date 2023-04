Attentato Tel Aviv: morto Alessandro Parini, giovane avvocato romano (Di venerdì 7 aprile 2023) Alessandro Parini, il 35enne turista italiano morto nell’Attentato compiuto a Tel Aviv, era un giovane avvocato romano. Il legale era arrivato in Israele da poche ore con alcuni amici. Parini, come si legge sul sito dello studio Police Partners, era un amministrativista. Si era laureato con il massimo dei voti presso l’Università LUISS “Guido Carli” nel 2011, difendendo una tesi in diritto amministrativo e tributario con il Prof. Massimo Basilavecchia sugli accordi di diritto amministrativo nella fase di riscossione dei tributi. Ha collaborato con lo studio legale internazionale Clifford Chance e, in particolare, nel dipartimento di diritto amministrativo guidato dal Prof. Avv. Police. Nel 2019, si legge, ha conseguito il titolo di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 7 aprile 2023), il 35enne turista italianonell’compiuto a Tel, era un. Il legale era arrivato in Israele da poche ore con alcuni amici., come si legge sul sito dello studio Police Partners, era un amministrativista. Si era laureato con il massimo dei voti presso l’Università LUISS “Guido Carli” nel 2011, difendendo una tesi in diritto amministrativo e tributario con il Prof. Massimo Basilavecchia sugli accordi di diritto amministrativo nella fase di riscossione dei tributi. Ha collaborato con lo studio legale internazionale Clifford Chance e, in particolare, nel dipartimento di diritto amministrativo guidato dal Prof. Avv. Police. Nel 2019, si legge, ha conseguito il titolo di ...

