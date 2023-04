Attentato Tel Aviv, l’attacco sul lungomare – Video (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Una telecamera di sicurezza documenta una fase dell’Attentato compiuto a Tel Aviv sul lungomare della città. Nell’attacco è rimasto ucciso un turista italiano. Le immagini mostrano l’auto dell’Attentatore procedere ad alta velocità prima di ribaltarsi. L’autore dell’Attentato è stato ucciso. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 7 aprile 2023) (Adnkronos) – Una telecamera di sicurezza documenta una fase dell’compiuto a Telsuldella città. Nelè rimasto ucciso un turista italiano. Le immagini mostrano l’auto dell’re procedere ad alta velocità prima di ribaltarsi. L’autore dell’è stato ucciso. L'articolo proviene da Italia Sera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - mikelfabrizio : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… - khagg1966 : #Alessandro_Farini, avvocato romano di 35 anni, è il turista ucciso in un attentato di un 'terrorista arabo' sul lu… -