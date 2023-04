Attentato a Tel Aviv, ucciso un turista italiano - Video (Di venerdì 7 aprile 2023) Tel Aviv, 7 apr. (Adnkronos) - Un turista italiano di circa 30 anni è morto oggi a Tel Aviv e almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco terroristico compiuto sul lungomare. Secondo il Jerusalem Post, nell'Attentato di stasera sarebbero rimasti feriti "italiani e britannici". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, segue con apprensione gli aggiornamenti sull'attacco. La Farnesina su Twitter esprime "orrore e profondo sgomento per il vile Attentato a Tel Aviv", ricordando che l'Unità di Crisi è operativa H24. L'ATTACCO - Secondo la ricostruzione dei media locali, un uomo ha aperto il fuoco da un'auto uccidendo il turista ed è stato 'neutralizzato'. Secondo il sito Walla News, il responsabile dell'attacco sarebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 7 aprile 2023) Tel, 7 apr. (Adnkronos) - Undi circa 30 anni è morto oggi a Tele almeno 6 persone sono rimaste ferite in un attacco terroristico compiuto sul lungomare. Secondo il Jerusalem Post, nell'di stasera sarebbero rimasti feriti "italiani e britannici". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, segue con apprensione gli aggiornamenti sull'attacco. La Farnesina su Twitter esprime "orrore e profondo sgomento per il vilea Tel", ricordando che l'Unità di Crisi è operativa H24. L'ATTACCO - Secondo la ricostruzione dei media locali, un uomo ha aperto il fuoco da un'auto uccidendo iled è stato 'neutralizzato'. Secondo il sito Walla News, il responsabile dell'attacco sarebbe ...

