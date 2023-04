Attentato a Tel Aviv | ucciso un turista italiano Hamas esulta Video choc

(Di venerdì 7 aprile 2023) La vitima è il 35enne Alessandro Parini, di Roma. "Orrore e profondo sgomento per il vilea Tel", scrive in un tweet la Farnesina.: "Risposta ai crimini dell'occupazione conro il popolo palestinese"

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - TgLa7 : ????Turista italiano ucciso in un attentato a Tel Aviv. Due gli attacchi, ci sarebbero almeno 7 turisti feriti - Open_gol : È un turista italiano la vittima dell'attentato a Tel Aviv di stasera. Secondo i media israeliani ci sarebbe una se… - francesca30020 : RT @ultimoranet: ??BREAKING — Attentato a Tel Aviv ????: auto investe pedoni: morto un turista italiano di 30 anni. Almeno altri sette feriti,… - DreamescapePs : RT @repubblica: Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad islamica h… -

È il video agghiacciante dell'terroristico di questa sera aAviv , in Israele, dove è rimasto ucciso un turista italiano di 30 anni, mentre altri quattro - tre inglesi e un italiano - ...È di un morto e 7 feriti il bilancio di quello che si crede sia unsul lungomare diAviv. La vittima, conferma la Farnesina, è Alessandro Parini , un turista italiano di 30 anni, di Roma. Il presunto killer " secondo i media, un arabo israeliano 44enne ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, esprime profondo cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell'terroristico avvenuto in serata aAviv. Il Presidente Meloni - in una nota - esprime vicinanza alla famiglia della vittima, ai feriti, e solidarietà allo Stato di Israele per il vile ...

Israele, attacco sul lungomare di Tel Aviv. Morto un turista italiano: è Alessandro Parini, di 36 anni, roman… la Repubblica

Ancora sangue innocente versato in Israele a causa di un attentato terroristico. A farne le spese è stato un turista italiano di 30 anni, originario di Roma, che si trovava sul lungomare di Tel Aviv ...Un giovane avvocato di successo, specializzato in diritto amministrativo. Alessandro Parini aveva 35 anni, ucciso da un terrorista venerdì sera a Tel Aviv, ed era romano. Lavorava presso lo studio ...