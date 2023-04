Attentato a Tel Aviv: ucciso un turista italiano, 7 feriti (Di venerdì 7 aprile 2023) Un auto si è lanciata contro la folla sul lungomare, per poi ribaltarsi. Il conducente ha quindi aperto il fuoco contro i passanti Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 7 aprile 2023) Un auto si è lanciata contro la folla sul lungomare, per poi ribaltarsi. Il conducente ha quindi aperto il fuoco contro i passanti

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico… - repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - Palazzo_Chigi : Attentato terroristico a Tel Aviv: il Presidente @GiorgiaMeloni esprime profondo cordoglio per la morte di Alessan… - giannacereda : RT @geascanca: Chi ha visto queste immagini - irruzione della polizia israeliana dentro al Al Aqsa, e violento e immotivato pestaggio dei p… - luciascarpelli : RT @GiorgiaMeloni: Profondo dolore e cordoglio per la morte di un nostro connazionale, Alessandro Parini, nell’attentato terroristico avven… -