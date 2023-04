Attentato a Tel Aviv, auto sulla folla: la vittima è Alessandro Parini, c’è un altro italiano tra i feriti (video) (Di venerdì 7 aprile 2023) Si chiamava Alessandro Parini, 30 anni, originario di Roma, il turista italiano rimasto ucciso questa sera sul lungomare di Tel Aviv in un Attentato compiuto da un arabo-israeliano con l’auto lanciata sulla folla. Nell’attacco ci sono anche almeno altri 5 feriti, tra cui – riferiscono ancora i media – un altro italiano e tre britannici. L’Attentatore, che una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla, è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza. ????? ?????? ?????? ??? ???? pic.twitter.com/JA2VFCFJtK — Josh Breiner (@JoshBreiner) April 7, 2023 «Orrore e profondo sgomento per il vile ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 7 aprile 2023) Si chiamava, 30 anni, originario di Roma, il turistarimasto ucciso questa sera sul lungomare di Telin uncompiuto da un arabo-israeliano con l’lanciata. Nell’attacco ci sono anche almeno altri 5, tra cui – riferiscono ancora i media – une tre britannici. L’re, che una volta uscito dall’avrebbe tentato di sparare, è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza. ????? ?????? ?????? ??? ???? pic.twitter.com/JA2VFCFJtK — Josh Breiner (@JoshBreiner) April 7, 2023 «Orrore e profondo sgomento per il vile ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Attentato a Tel Aviv, ucciso Alessandro Parini, 35enne romano. Italiano anche uno dei feriti. Rivendica la Jihad is… - TgLa7 : ????Turista italiano ucciso in un attentato a Tel Aviv. Due gli attacchi, ci sarebbero almeno 7 turisti feriti - Open_gol : È un turista italiano la vittima dell'attentato a Tel Aviv di stasera. Secondo i media israeliani ci sarebbe una se… - FdValli : RT @LucioMalan: Solidarietà a Israele per l’attentato sul lungomare di Tel Aviv. Dolore per l’italiano rimasto ucciso. Per l’estremismo pal… - iurimariaprado : Dunque questo gentiluomo di Diego Bianchi @zdizoro, mentre arrivano le notizie dell’attentato a Tel Aviv, manda int… -