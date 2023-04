Attanasio | condannati all' ergastolo i sei imputati accusati della morte dell' ambasciatore italiano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Sei uomini sono stati condannati all'ergastolo da un tribunale militare a Kinshasa per l'omicidio dell'ambasciatore… - SkyTG24 : Omicidio ambasciatore Attanasio, 6 condannati all'ergastolo in Congo - LorenzoVanini : Bene, ora però occupiamoci dei mandanti. #LucaAttanasio #OmicidioAttanasio - PaoloCattari : RT @Avvenire_Nei: #Congo. Omicidio #Attanasio: sei uomini condannati all'ergastolo a Kinshasa - Chini_Francesco : RT @Avvenire_Nei: #Congo. Omicidio #Attanasio: sei uomini condannati all'ergastolo a Kinshasa -

Le sei persone accusate dell'omicidio dell'ambasciatore d'Italia in Congo Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci e l'autista Mustapha Milambo sono state condannate all'ergastolo da un tribunale congolese. La procura militare di Kinshasa aveva chiesto la pena di morte per i sei.

Omicidio Attanasio, condannati all'ergastolo i 6 accusati Agenzia ANSA

Per l’omicidio di Luca Attanasio sono stati condannati all’ergastolo le sei persone che risultavano essere i principali accusati. I sei congolesi accusati di aver ucciso l’ambasciatore d’Italia in ...Il tribunale militare congolese di Kinshasa ha condannato all'ergastolo le sei persone - uno in contumacia perchè ancora latitante - accusate dell'omicidio dell'ambasciatore d'Italia in Congo, Luca ...