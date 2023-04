Attacco terroristico a Tel Aviv | veicolo su la folla e poi spari | Morto un turista italiano

(Di venerdì 7 aprile 2023) Leggi Anche Cisgiordania, due israeliane uccise in un attentato palestinese - Israele ordina richiamo riservisti difese aeree e aviazione Leggi Anche Pioggia di razzi dal Libano su Israele, è il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HSkelsen : Attacco terroristico a Tel Aviv, auto sulla folla. Sembra che tutte le vittime erano turisti. Morto un italiano.… - AmbAlonBar : Voglio esprimere il mio shock per un altro terribile attacco terroristico questa sera a Tel Aviv, contro persone in… - AmbAlonBar : È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona ucc… - IsraelinItaly : È con il cuore a pezzi che condividiamo il messaggio del Ministro Tajani, il quale ha confermato che la persona ucc… - BestWebEnglish : RT @AmbAlonBar: Voglio esprimere il mio shock per un altro terribile attacco terroristico questa sera a Tel Aviv, contro persone innocenti.… -

Il ministro degli Esteri israeliano ha parlato di 'attentato'. Il presunto autore è ... La Jihad islamica ha rivendicato l'in un comunicato: 'Risposta naturale e legittima ai ...Il video, ripreso da una telecamera di sorveglianza, dell'attentato in cui un turista italiano è rimasto ucciso a Tel Aviv. Il responsabile dell'sferrato nella capitale israeliana sarebbe un 'arabo - israeliano'. Secondo la ricostruzione dei media, il terrorista avrebbe sparato da un'auto uccidendo il turista. Poi avrebbe tentato di ...Il ministero degli Esteri israeliano l'ha definito un ''. La polizia ha detto che un'auto ha investito un gruppo di persone sul lungomare prima di ribaltarsi . Secondo la ...

Israele, attacco sul lungomare di Tel Aviv. Morto un turista italiano: è Alessandro Parini, di 36 anni, roman… la Repubblica

- Notizia in aggiornamento -Ancora sangue innocente versato in Israele a causa di un attentato terroristico. A farne le spese è stato un turista italiano di 30 anni, originario di Roma, che si trovava ...Attacco terroristico a Tel Aviv. Secondo i media, un turista italiano sarebbe rimasto ucciso e diverse altre persone ferite, alcune in modo grave, da un veicolo che è piombato sulla folla che ...