ATP Montecarlo 2023, chi affronterà Matteo Berrettini? Il tabellone e gli avversari. Esordio con Cressy, possibile ottavo contro Rune (Di venerdì 7 aprile 2023) È stato sorteggiato poco fa il tabellone maschile del Masters 1000 di Montecarlo, il primo torneo stagionale di questo livello su terra battuta. Al via ci saranno anche diversi italiani, tra cui il romano Matteo Berrettini (n.22 al mondo), che ha assolutamente bisogno di conquistare delle vittorie importanti per ritrovare fiducia dopo un inizio di stagione molto difficile. Il primo test per Berrettini nel Principato di Monaco si chiama Maxime Cressy, avversario mai affrontato in carriera dall’azzurro classe 1996. Come Matteo, anche lo statunitense non sta di certo vivendo un momento felice (il classe 1997 è reduce da cinque ko di fila), ma il suo tennis fatto di serve & volley potrebbe dare parecchio fastidio. Se arriverà il successo ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) È stato sorteggiato poco fa ilmaschile del Masters 1000 di, il primo torneo stagionale di questo livello su terra battuta. Al via ci saranno anche diversi italiani, tra cui il romano(n.22 al mondo), che ha assolutamente bisogno di conquistare delle vittorie importanti per ritrovare fiducia dopo un inizio di stagione molto difficile. Il primo test pernel Principato di Monaco si chiama Maximeo mai affrontato in carriera dall’azzurro classe 1996. Come, anche lo statunitense non sta di certo vivendo un momento felice (il classe 1997 è reduce da cinque ko di fila), ma il suo tennis fatto di serve & volley potrebbe dare parecchio fastidio. Se arriverà il successo ...

