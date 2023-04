ATP Montecarlo 2023, chi affronterà Lorenzo Musetti? Tabellone e avversari. Debutto con Kecmanovic, possibile incrocio con Djokovic (Di venerdì 7 aprile 2023) Sorteggiati i tabelloni del Masters1000 di Montecarlo, primo della stagione sulla terra rossa. Tra gli azzurri al via, Lorenzo Musetti, che grazie ai ritiri avanti a lui ha avuto la possibilità di essere l’ultima testa di serie del Tabellone principale. Il suo sorteggio però non è stato dei migliori, essendo sorteggiato nello stesso spicchio di Novak Djokovic. Ma facciamo un po’ d’ordine. Il primo avversario del ragazzo di Carrara è un giocatore assai insidioso come Miomir Kecmanovic, che domani sarà impegnato nella semifinale di Estoril con Marco Cecchinato. 2023 poco felice per il serbo, anche se ha raggiunto una finale a Delray Beach, poi persa con Taylor Fritz. Lorenzo ha però un bel ricordo con lui, risalente all’ATP di Napoli ... Leggi su oasport (Di venerdì 7 aprile 2023) Sorteggiati i tabelloni del Masters1000 di, primo della stagione sulla terra rossa. Tra gli azzurri al via,, che grazie ai ritiri avanti a lui ha avuto la possibilità di essere l’ultima testa di serie delprincipale. Il suo sorteggio però non è stato dei migliori, essendo sorteggiato nello stesso spicchio di Novak. Ma facciamo un po’ d’ordine. Il primoo del ragazzo di Carrara è un giocatore assai insidioso come Miomir, che domani sarà impegnato nella semifinale di Estoril con Marco Cecchinato.poco felice per il serbo, anche se ha raggiunto una finale a Delray Beach, poi persa con Taylor Fritz.ha però un bel ricordo con lui, risalente all’ATP di Napoli ...

